Berlusconi in terapia intensiva, 'problemi cardiocircolatori e respiratori'. La visita dei figli (Di mercoledì 5 aprile 2023) Un'infezione polmonare che potrebbe avere ripercussioni importanti in un quadro clinico generale molto delicato. Tutto al condizionale, quello che è certo è che fino a domani non ci sarà alcun ... Leggi su tg.la7 (Di mercoledì 5 aprile 2023) Un'infezione polmonare che potrebbe avere ripercussioni importanti in un quadro clinico generale molto delicato. Tutto al condizionale, quello che è certo è che fino a domani non ci sarà alcun ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ultimora_pol : ?? +++ Media: Silvio Berlusconi ricoverato in terapia intensiva al San Raffaele+++ @ultimora_pol - MarcoFattorini : ++ Secondo quanto appreso dal Foglio, Silvio #Berlusconi sarebbe ricoverato all’ospedale San Raffaele in terapia intensiva cardiochirurgica - trash_italiano : Silvio Berlusconi sarebbe ricoverato all’ospedale San Raffaele in terapia intensiva cardiochirurgica. Le sue condiz… - Dario08P : RT @AleAmbrosiTW: Un pensiero per il Presidente #Berlusconi, in terapia intensiva al San Raffaele: siamo tutte e tutti con lui in questa ba… - frances26801599 : RT @Adriano72197026: L’unica persona che NON VIENE intubata in TERAPIA INTENSIVA con una polmonite si chiama Silvio Berlusconi Mentre Per… -