Berlusconi in terapia intensiva, la notizia fa il giro del mondo (Di mercoledì 5 aprile 2023) Fa il giro del mondo la notizia del ricovero di Silvio Berlusconi in terapia intensiva al San Raffaele di Milano. A cominciare dal Washington Post e The Hill. “Italia: Silvio Berlusconi in terapia intensiva a Milano per un problema cardiaco”, titolano i media francesi, dal sito del giornale Le Figaro – con una notizia in evidenza nella colonna della homepage dedicata alle ultime notizie di attualità – a Libération. “Silvio Berlusconi in terapia intensiva a Milano”, titola il britannico Guardian, che dedica un lungo articolo al leader di Forza Italia. La notizia si rincorre anche sui siti web del Telegraph, del Mirror, dell’Independent. L’agenzia ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 5 aprile 2023) Fa ildelladel ricovero di Silvioinal San Raffaele di Milano. A cominciare dal Washington Post e The Hill. “Italia: Silvioina Milano per un problema cardiaco”, titolano i media francesi, dal sito del giornale Le Figaro – con unain evidenza nella colonna della homepage dedicata alle ultime notizie di attualità – a Libération. “Silvioina Milano”, titola il britannico Guardian, che dedica un lungo articolo al leader di Forza Italia. Lasi rincorre anche sui siti web del Telegraph, del Mirror, dell’Independent. L’agenzia ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... trash_italiano : Silvio Berlusconi sarebbe ricoverato all’ospedale San Raffaele in terapia intensiva cardiochirurgica. Le sue condiz… - ilfoglio_it : ??Il leader di Forza Italia Silvio Berlusconi sarebbe stato ricoverato in terapia intensiva all'Ospedale San Raffael… - Corriere : ?? ULTIM'ORA - Silvio Berlusconi è ricoverato al San Raffaele di Milano - CinziaGiammatt5 : Berlusconi in terapia intensiva al San Raffaele - Pannocchia978 : #ForzaSilvio #SilvioBerlusconi #Berlusconi Berlusconi nuovamente ricoverato al San Raffaele. E' in terapia intensi… -