Berlusconi in terapia intensiva, in visita tutti i familiari e Licia Ronzulli (che però resta fuori) (Di mercoledì 5 aprile 2023) "È stabile, è una roccia, ce la farà anche stavolta. Il suo umore? Il nostro è buono", dice il fratello Paolo. Oltre a lui, all'ospedale San Raffaele di Milano – dove Silvio Berlusconi è stato ricoverato in terapia intensiva per un'infezione polmonare – sono arrivati i cinque figli dell'ex premier, la compagna Marta Fascina e la capogruppo di Forza Italia al Senato Licia Ronzulli. Che però è dovuta rimanere fuori dalla stanza: i familiari, infatti, sono gli unici autorizzati a visitarlo. A differenza di quanto appreso in un primo momento, non verrà diffuso un bollettino medico in serata, ma tutto è rimandato a giovedì. Intanto, nel coro di attestati di vicinanza da parte di tutto il mondo politico, risaltano le ...

