Berlusconi in terapia intensiva, il fratello Paolo: "E' una roccia" (Di mercoledì 5 aprile 2023) Silvio Berlusconi "e' stabile, e' una roccia, ce la fara' anche stavolta". Lo ha detto il fratello, Paolo Berlusconi, uscendo dall'ospedale San Raffaele di Milano dopo aver fatto visita al leader di ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 5 aprile 2023) Silvio"e' stabile, e' una, ce la fara' anche stavolta". Lo ha detto il, uscendo dall'ospedale San Raffaele di Milano dopo aver fatto visita al leader di ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ultimora_pol : ?? +++ Media: Silvio Berlusconi ricoverato in terapia intensiva al San Raffaele+++ @ultimora_pol - MarcoFattorini : ++ Secondo quanto appreso dal Foglio, Silvio #Berlusconi sarebbe ricoverato all’ospedale San Raffaele in terapia intensiva cardiochirurgica - trash_italiano : Silvio Berlusconi sarebbe ricoverato all’ospedale San Raffaele in terapia intensiva cardiochirurgica. Le sue condiz… - kimpplaredying : RT @yleniaindenial1: il trailer di barbie ha letteralmente detto no agli uword ed infatti in meno di ventiquattrore ore abbiamo: donald tru… - __Dissacrante__ : RT @Agenzia_Ansa: Tutti i figli di Berlusconi si sono recati all'ospedale San Raffaele di Milano per fare visita al padre, ricoverato nel r… -