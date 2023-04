Berlusconi in terapia intensiva, il fratello Paolo: “È una roccia, ce la farà anche questa volta” (Di mercoledì 5 aprile 2023) “È una roccia, ce la farà anche questa volta“. Queste le poche parole di Paolo Berlusconi, all’uscita dell’ospedale San Raffaele, dove il fratello Silvio è ricoverato in terapia intensiva per gravi problemi polmonari da questa mattina. “Il suo umore? Il nostro è buono”. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 5 aprile 2023) “È una, ce la“. Queste le poche parole di, all’uscita dell’ospedale San Raffaele, dove ilSilvio è ricoverato inper gravi problemi polmonari damattina. “Il suo umore? Il nostro è buono”. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ultimora_pol : ?? +++ Media: Silvio Berlusconi ricoverato in terapia intensiva al San Raffaele+++ @ultimora_pol - MarcoFattorini : ++ Secondo quanto appreso dal Foglio, Silvio #Berlusconi sarebbe ricoverato all’ospedale San Raffaele in terapia intensiva cardiochirurgica - trash_italiano : Silvio Berlusconi sarebbe ricoverato all’ospedale San Raffaele in terapia intensiva cardiochirurgica. Le sue condiz… - Lailosa2 : RT @itsmeback_: Berlusconi in terapia intensiva al San Raffaele. ?????? - c0rneliastreet : RT @yleniaindenial1: il trailer di barbie ha letteralmente detto no agli uword ed infatti in meno di ventiquattrore ore abbiamo: donald tru… -