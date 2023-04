Berlusconi in terapia intensiva. Il fratello: "È stabile, è una roccia" (Di mercoledì 5 aprile 2023) AGI - Silvio Berlusconi è ricoverato in terapia intensiva del San Raffaele di Milano. L'ex premier, 86 anni, è stato portato in ospedale stamane intorno alle 12. Le sue condizioni sono allo stato stazionarie. Ma, secondo quanto trapela, l'infezione ai polmoni ha provocato al Cavaliere uno scompenso cardiaco e reso necessario il monitoraggio costante di tutti i valori. Berlusconi trascorrerà la notte al San Raffaele e i medici prevederebbero comunque un ricovero di diversi giorni. Il presidente di FI è si trova nel reparto di terapia intensiva generale e cardiotoracica diretta dal professor Alberto Zangrillo, nel settore Q1. Zangrillo è l'unico autorizzato a dare comunicazioni. Eventuali aggiornamenti saranno diffusi nei prossimi giorni. Ma allo stato non sarà diffuso alcun ... Leggi su agi (Di mercoledì 5 aprile 2023) AGI - Silvioè ricoverato indel San Raffaele di Milano. L'ex premier, 86 anni, è stato portato in ospedale stamane intorno alle 12. Le sue condizioni sono allo stato stazionarie. Ma, secondo quanto trapela, l'infezione ai polmoni ha provocato al Cavaliere uno scompenso cardiaco e reso necessario il monitoraggio costante di tutti i valori.trascorrerà la notte al San Raffaele e i medici prevederebbero comunque un ricovero di diversi giorni. Il presidente di FI è si trova nel reparto digenerale e cardiotoracica diretta dal professor Alberto Zangrillo, nel settore Q1. Zangrillo è l'unico autorizzato a dare comunicazioni. Eventuali aggiornamenti saranno diffusi nei prossimi giorni. Ma allo stato non sarà diffuso alcun ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ultimora_pol : ?? +++ Media: Silvio Berlusconi ricoverato in terapia intensiva al San Raffaele+++ @ultimora_pol - MarcoFattorini : ++ Secondo quanto appreso dal Foglio, Silvio #Berlusconi sarebbe ricoverato all’ospedale San Raffaele in terapia intensiva cardiochirurgica - trash_italiano : Silvio Berlusconi sarebbe ricoverato all’ospedale San Raffaele in terapia intensiva cardiochirurgica. Le sue condiz… - iolanda_pitti : RT @Stelio_Bonsegna: Conseguenza della vaccinazione? - NewsletterLeggo : Il Fatto di domani. Da bin Salman al Riformista: il nuovo “rinascimento” di Renzi con l’imputato Romeo. Berlusconi… -

