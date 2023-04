Berlusconi in terapia intensiva. Il fratello: "È stabile, è una roccia" (Di mercoledì 5 aprile 2023) AGI - "È stabile, è una roccia. Il suo umore? Il nostro è buono. Ce la farà anche stavolta". Alla fine di una giornata dominata dai timori per le condizioni di Silvio Berlusconi sono le parole del fratello Paolo a rassicurare sulla salute dell'ex premier. Il Cavaliere, 86 anni, è ricoverato da stamane in terapia intensiva al San Raffaele di Milano. Le sue condizioni sono descritte allo stato come stazionarie. Ma, secondo quanto trapela, l'infezione ai polmoni ha provocato al Cavaliere uno scompenso cardiaco e reso necessario il monitoraggio costante di tutti i valori. Berlusconi trascorrerà la notte in ospedale e i medici prevederebbero comunque un ricovero di diversi giorni. Il presidente di FI si trova nel reparto di terapia ... Leggi su agi (Di mercoledì 5 aprile 2023) AGI - "È, è una. Il suo umore? Il nostro è buono. Ce la farà anche stavolta". Alla fine di una giornata dominata dai timori per le condizioni di Silviosono le parole delPaolo a rassicurare sulla salute dell'ex premier. Il Cavaliere, 86 anni, è ricoverato da stamane inal San Raffaele di Milano. Le sue condizioni sono descritte allo stato come stazionarie. Ma, secondo quanto trapela, l'infezione ai polmoni ha provocato al Cavaliere uno scompenso cardiaco e reso necessario il monitoraggio costante di tutti i valori.trascorrerà la notte in ospedale e i medici prevederebbero comunque un ricovero di diversi giorni. Il presidente di FI si trova nel reparto di...

