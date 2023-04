Berlusconi in terapia intensiva al San Raffaele. Tajani: "È stabile e vigile" (Di mercoledì 5 aprile 2023) AGI - Silvio Berlusconi è ricoverato in terapia intensiva del San Raffaele di Milano. L'ex premier, 86 anni, è stato portato in ospedale stamane intorno alle 12. Le sue condizioni sono allo stato stazionarie. Ma, secondo quanto trapela, l'infezione ai polmoni ha provocato al Cavaliere uno scompenso cardiaco e reso necessario il monitoraggio costante di tutti i valori. Berlusconi trascorrerà la notte al San Raffaele e i medici prevederebbero comunque un ricovero di diversi giorni. Il presidente di FI è si trova nel reparto di terapia intensiva generale e cardiotoracica diretta dal professor Alberto Zangrillo, nel settore Q1. Zangrillo è l'unico autorizzato a dare comunicazioni. Eventuali aggiornamenti saranno diffusi nei prossimi giorni. Ma ... Leggi su agi (Di mercoledì 5 aprile 2023) AGI - Silvioè ricoverato indel Sandi Milano. L'ex premier, 86 anni, è stato portato in ospedale stamane intorno alle 12. Le sue condizioni sono allo stato stazionarie. Ma, secondo quanto trapela, l'infezione ai polmoni ha provocato al Cavaliere uno scompenso cardiaco e reso necessario il monitoraggio costante di tutti i valori.trascorrerà la notte al Sane i medici prevederebbero comunque un ricovero di diversi giorni. Il presidente di FI è si trova nel reparto digenerale e cardiotoracica diretta dal professor Alberto Zangrillo, nel settore Q1. Zangrillo è l'unico autorizzato a dare comunicazioni. Eventuali aggiornamenti saranno diffusi nei prossimi giorni. Ma ...

