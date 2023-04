Berlusconi in ospedale, titolo Mediaset +5% in Borsa (Di mercoledì 5 aprile 2023) Anche oggi il cinismo dei mercati finanziari ha trovato la sua conferma. Mentre c’è preoccupazione per la salute di Silvio Berlusconi, fondatore e socio di controllo dell’ex gruppo Mediaset attraverso Fininvest, il titolo di MediaForEurope (il nuovo nome di Mediaset in Borsa) ha chiuso in forte rialzo in Borsa, con un +4,54. In rialzo contenuto L'articolo proviene da Calcio e Finanza. Leggi su calcioefinanza (Di mercoledì 5 aprile 2023) Anche oggi il cinismo dei mercati finanziari ha trovato la sua conferma. Mentre c’è preoccupazione per la salute di Silvio, fondatore e socio di controllo dell’ex gruppoattraverso Fininvest, ildi MediaForEurope (il nuovo nome diin) ha chiuso in forte rialzo in, con un +4,54. In rialzo contenuto L'articolo proviene da Calcio e Finanza.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MarcoFattorini : ++ Secondo quanto appreso dal Foglio, Silvio #Berlusconi sarebbe ricoverato all’ospedale San Raffaele in terapia intensiva cardiochirurgica - trash_italiano : Silvio Berlusconi sarebbe ricoverato all’ospedale San Raffaele in terapia intensiva cardiochirurgica. Le sue condiz… - Agenzia_Ansa : Silvio Berlusconi è ricoverato da stamattina al San Raffaele. Si tratta di un nuovo ricovero per l'ex premier che e… - LeoG_00 : RT @CalcioFinanza: Il cinismo dei mercati: Berlusconi in ospedale, il titolo di Mediaset guadagna il 5% in Borsa - CalcioFinanza : Il cinismo dei mercati: Berlusconi in ospedale, il titolo di Mediaset guadagna il 5% in Borsa… -