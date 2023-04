Berlusconi è ricoverato in terapia intensiva all’ospedale San Raffaele di Milano: ha la polmonite (Di mercoledì 5 aprile 2023) Silvio Berlusconi, 86 anni di età, è ricoverato in terapia intensiva cardiochirurgica all’ospedale San Raffaele di Milano: il leader di Forza Italia avrebbe una polmonite. Attesa la visita della figlia Marina. Le ultime notizie sulle sue condizioni di salute Leggi su corriere (Di mercoledì 5 aprile 2023) Silvio, 86 anni di età, èincardiochirurgicaSandi: il leader di Forza Italia avrebbe una. Attesa la visita della figlia Marina. Le ultime notizie sulle sue condizioni di salute

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ultimora_pol : ?? +++ Media: Silvio Berlusconi ricoverato in terapia intensiva al San Raffaele+++ @ultimora_pol - MarcoFattorini : ++ Secondo quanto appreso dal Foglio, Silvio #Berlusconi sarebbe ricoverato all’ospedale San Raffaele in terapia intensiva cardiochirurgica - trash_italiano : Silvio Berlusconi sarebbe ricoverato all’ospedale San Raffaele in terapia intensiva cardiochirurgica. Le sue condiz… - FioreFio4 : RT @matt1news: SILVIO BERLUSCONI RICOVERATO IN TERAPIA INTENSIVA AL SAN RAFFAELE (ULTIMORA POLITICS) - ChiamarsiBomber : Berlusconi ricoverato in terapia intansiva #Berlusconi -