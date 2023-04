Berlusconi è ricoverato in terapia intensiva al San Raffaele di Milano per una polmonite Il fratello Paolo | «È una roccia»

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ultimora_pol : ?? +++ Media: Silvio Berlusconi ricoverato in terapia intensiva al San Raffaele+++ @ultimora_pol - GiorgiaMeloni : Un augurio sincero e affettuoso di pronta guarigione a Silvio Berlusconi, ricoverato al San Raffaele di Milano. Forza Silvio. - MarcoFattorini : ++ Secondo quanto appreso dal Foglio, Silvio #Berlusconi sarebbe ricoverato all’ospedale San Raffaele in terapia intensiva cardiochirurgica - Pall_Gonfiato : Berlusconi ricoverato: ecco le sue condizioni - nimeha79 : RT @GiorgiaMeloni: Un augurio sincero e affettuoso di pronta guarigione a Silvio Berlusconi, ricoverato al San Raffaele di Milano. Forza Si… -

L'aggiornamento sulle condizioni di Silvio, presidente del Monza,in terapia intensiva al San Raffaele Silvioin terapia intensiva al San Raffaele di Milano. A dare ulteriori aggiornamenti sul Presidente del Monza c'è Antoni Tajani, leader di Forza Italia. Ecco le sue parole, come ...'Un augurio sincero e affettuoso di pronta guarigione a Silvioal San Raffaele di Milano. Forza Silvio', scrive su Twitter il premier Giorgia Meloni. Stesso augurio 'da parte ...... E subito dopo ha dato la linea al giornalista Stefano Fumagalli che ha spiegato che Silvioal San Raffaele dopo un malore. Le sue condizioni sono critiche ma stazionarie e l'...

Berlusconi in terapia intensiva, il messaggio di Giorgia Meloni e Matteo Salvini: «Forza» Open

Silvio Berlusconi è ricoverato da ieri mattina al San Raffaele. Si trova in terapia intensiva per problemi cardiovascolari all’ospedale dove è arrivato con affanno respiratorio. La situazione dell’ex ...La famiglia e i collaboratori più stretti si stringono intorno a Silvio Berlusconi, in queste ore di nuovo ricoverato all'ospedale San Raffaele di Milano per problemi legati a un'infezione… Leggi ...