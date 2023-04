Berlusconi è in terapia intensiva (Di mercoledì 5 aprile 2023) Silvio Berlusconi è nuovamente ricoverato all’ospedale San Raffaele di Milano dal mattino del 5 aprile. Si trova in terapia intensiva. L’ex premier era stato dimesso il 30 marzo scorso, meno di una settimana fa, dallo stesso nosocomio, che è poi l’istituto in cui si cura da sempre. In base alle prime informazioni, Berlusconi, che ha 86 anni, si trova in terapia intensiva per problemi cardiovascolari. È giunto all’ospedale San Raffaele in stato di affanno respiratorio. La situazione del fondatore di Forza Italia sarebbe al momento stabile. I figli, fra cui Marina Berlusconi, sono giunti immediatamente al San Raffaele. Silvi Berlusconi. Foto Ansa/Daniel Dal ZennaroBerlusconi e il Covid Silvio Berlusconi aveva affrontato ... Leggi su velvetmag (Di mercoledì 5 aprile 2023) Silvioè nuovamente ricoverato all’ospedale San Raffaele di Milano dal mattino del 5 aprile. Si trova in. L’ex premier era stato dimesso il 30 marzo scorso, meno di una settimana fa, dallo stesso nosocomio, che è poi l’istituto in cui si cura da sempre. In base alle prime informazioni,, che ha 86 anni, si trova inper problemi cardiovascolari. È giunto all’ospedale San Raffaele in stato di affanno respiratorio. La situazione del fondatore di Forza Italia sarebbe al momento stabile. I figli, fra cui Marina, sono giunti immediatamente al San Raffaele. Silvi. Foto Ansa/Daniel Dal Zennaroe il Covid Silvioaveva affrontato ...

