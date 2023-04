Berlusconi di nuovo ricoverato | è in terapia intensiva

(Di mercoledì 5 aprile 2023) Silvioda stamattina al San Raffaele incardiochirurgica. Si tratta di unricovero per l’ex Premier che era stato dimesso il 30 marzo dallo stesso ospedale. IN AGGIORNAMENTO L'articolo proviene da Calcio e Finanza.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ilmessaggeroit : Berlusconi ricoverato di nuovo al San Raffaele. «È in terapia intensiva» - TgLa7 : #Berlusconi ricoverato di nuovo al San Raffaele - ultimora_pol : ?? Silvio #Berlusconi di nuovo ricoverato al San Raffaele di Milano @ultimora_pol - Manuel97__ : RT @ultimora_pol: ?? Silvio #Berlusconi di nuovo ricoverato al San Raffaele di Milano @ultimora_pol - chiarapellegri9 : RT @ultimora_pol: ?? Silvio #Berlusconi di nuovo ricoverato al San Raffaele di Milano @ultimora_pol -

Il leader di Forza Italia, Silvio, secondo quanto si apprende, è nuovamente ricoverato al San Raffaele da questa mattina. 5 aprile 2023... negli ultimi decenni, sostenuto soprattutto da Silvio, sarà realtà. Il testo che era ... La zona in cui verrà realizzato ilponte tanto atteso, come ben sappiamo, è all'interno di un'...... con il premierancora alle prese con la sua geniale invenzione dei "Bunga Bunga" , ...la cauzione per farlo uscire subito e presentato l'Appello perché fosse essere giudicato di. Gli è ...

Berlusconi in terapia intensiva: nuovo ricovero all’ospedale San Raffaele per l’ex premier Il Riformista

Il leader Silvio Berlusconi è di nuovo ricoverato all’ospedale San Raffaele di Milano. Secondo quando riporta l’agenzia di stampa Adnkronos, il leader di Forza Italia sarebbe ricoverato nel reparto di ...Silvio Berlusconi, a quanto si apprende, è ricoverato da stamattina al San Raffaele. Si tratta di un nuovo ricovero per l’ex premier che era stato dimesso il 30 marzo dallo stesso ospedale.