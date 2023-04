«Berlusconi assente»: l’applauso del Senato alla chiama del leader di Forza Italia ricoverato in terapia intensiva – Il video (Di mercoledì 5 aprile 2023) Un applauso sentito del Senato ha risposto alla chiama di Silvio Berlusconi, dichiarato «assente» dal Senatore segretario che sta svolgendo la seduta a Palazzo Madama. Un omaggio al leader di Forza Italia ricoverato all’ospedale San Raffaele di Milano nel reparto di terapia intensiva a causa di una polmonite acuta. La chiama era relativa al voto per il dl Superbonus. Continua a crescere la preoccupazione per il leader azzurro, che in queste ore ha ricevuto la visita dei figli Marina, Barbara, Eleonora, Piersilvio e Luigi. Oltre al fratello Paolo che all’uscita dell’ospedale ha dichiarato: «È stabile, è una roccia. Ce la farà anche stavolta. Il suo ... Leggi su open.online (Di mercoledì 5 aprile 2023) Un applauso sentito delha rispostodi Silvio, dichiarato «» dalre segretario che sta svolgendo la seduta a Palazzo Madama. Un omaggio aldiall’ospedale San Raffaele di Milano nel reparto dia causa di una polmonite acuta. Laera relativa al voto per il dl Superbonus. Continua a crescere la preoccupazione per ilazzurro, che in queste ore ha ricevuto la visita dei figli Marina, Barbara, Eleonora, Piersilvio e Luigi. Oltre al fratello Paolo che all’uscita dell’ospedale ha dichiarato: «È stabile, è una roccia. Ce la farà anche stavolta. Il suo ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... PerSensoCivico : @matteosalvinimi Per carità, auguri a Silvio anche se penso al Parlamento che applaude al suo nome 'Berlusconi... A… - infoitsalute : «Berlusconi assente»: l’applauso del Senato alla chiama del leader di Forza Italia ricoverato in terapia intensiva - infoitinterno : 'Assente'. Berlusconi ricoverato, il gesto al Senato: paura e commozione - Dome689 : “Berlusconi, assente”: l’applauso del Senato al leader di Forza Italia ricoverato in terapia intensiva durante la c… - isolainterna : RT @fattoquotidiano: “Berlusconi, assente”: l’applauso del Senato al leader di Forza Italia ricoverato in terapia intensiva durante la chia… -