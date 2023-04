Berlusconi al San Raffaele, ricovero d’urgenza in terapia intensiva: sospetta polmonite. Tajani: “Di nuovo in ospedale per infezione non risolta”. Ore d’ansia per l’ex premier (Di mercoledì 5 aprile 2023) Il leader di Forza Italia, 86 anni, era stato dimesso il 30 marzo dallo stesso ospedale. Passerà la notte in ospedale, è in condizioni stazionarie ma vigile Leggi su lastampa (Di mercoledì 5 aprile 2023) Il leader di Forza Italia, 86 anni, era stato dimesso il 30 marzo dallo stesso. Passerà la notte in, è in condizioni stazionarie ma vigile

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ultimora_pol : ?? +++ Media: Silvio Berlusconi ricoverato in terapia intensiva al San Raffaele+++ @ultimora_pol - GiorgiaMeloni : Un augurio sincero e affettuoso di pronta guarigione a Silvio Berlusconi, ricoverato al San Raffaele di Milano. Forza Silvio. - MarcoFattorini : ++ Secondo quanto appreso dal Foglio, Silvio #Berlusconi sarebbe ricoverato all’ospedale San Raffaele in terapia intensiva cardiochirurgica - BiagioRR : RT @ChiodiDonatella: Leggo #tweet indegni su #Berlusconi. Senza tanti giri di parole, non ve li meritate, siete delle merde. - Daviderel4 : RT @ilruttosovrano: Trump in stato di arresto, Berlusconi non gli ha detto che per evitarlo bastava farsi ricoverare al San Raffaele? -