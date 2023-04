Berlusconi al San Raffaele in terapia intensiva (Di mercoledì 5 aprile 2023) Roma, 5 apr. (Adnkronos) - A quanto si apprende i leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi si trova ricoverato in terapia intensiva al San Raffaele di Milano. Il leader azzurro era stato ricoverato lunedì 27 per controlli di routine e dimesso dallo stesso ospedale il 30. L'ultimo ricovero di Berlusconi al San Raffaele risaliva a gennaio dello scorso anno. L'ex premier era stato ricoverato a gennaio 2022 per un'infezione partita dalle vie urinarie e trattata con una forte cura antibiotica. Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 5 aprile 2023) Roma, 5 apr. (Adnkronos) - A quanto si apprende i leader di Forza Italia, Silviosi trova ricoverato inal Sandi Milano. Il leader azzurro era stato ricoverato lunedì 27 per controlli di routine e dimesso dallo stesso ospedale il 30. L'ultimo ricovero dial Sanrisaliva a gennaio dello scorso anno. L'ex premier era stato ricoverato a gennaio 2022 per un'infezione partita dalle vie urinarie e trattata con una forte cura antibiotica.

Fi, nuovo ricovero per Berlusconi al San Raffaele Il leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi, secondo quanto si apprende, è nuovamente ricoverato al San Raffaele da questa mattina. 5 aprile 2023 Berlusconi ricoverato in terapia intensiva Il leader di Forza Italia era già stato ricoverato nei giorni scorsi Secondo quanto appreso dal Foglio, il leader di Forza Italia Silvio Berlusconi sarebbe ricoverato all'ospedale San Raffaele in terapia intensiva cardiochirurgica. Le sue condizioni a quanto risulta non sarebbero drammatiche. L'ex premier era già stato ricoverato nei giorni scorsi.