Bergamo | valanga d’acqua e di detriti travolge le case ad Ardesio | la frana causata dalla rottura di una condotta della centrale idroelettrica

(Di mercoledì 5 aprile 2023) Unasi è abbattuta stamattina alle 6,50 sull’abitato di, in valle Seriana, a causadi unadi adduzione dell’Enelvicinadi Ludrigno. I vigili del fuoco hanno provveduto a evacuare decine di famiglie, molte delle quali si erano rifugiate ai piani alti delle abitazioni. Non risultano persone ferite. Tre frazioni – Cerete, Pizzol e Staletti – risultano isolate. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco con mezzi anfibi, la Protezione civile e i carabinieri. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Una valanga d'acqua si è abbattuta stamattina alle 6,50 sull'abitato di Ardesio, in valle Seriana, a causa della rottura di una condotta di adduzione dell'Enel della vicina Centrale di Ludrigno. I vigili ...

