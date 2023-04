Bergamo | frana ad Ardesio per guasto condotta idrica | frazioni isolate e città allagata

(Di mercoledì 5 aprile 2023) Una valanga d'acqua si è abbattuta stamattina alle 6,50 sull'abitato di, in valle Seriana, a causa della rottura di unadi adduzione dell'Enel della vicina Centrale di Ludrigno. I vigili del fuoco hanno provveduto a evacuare diverse famiglie, molte delle quali si erano rifugiate ai piani alti delle abitazioni. Non risultano persone ferite. Tre- Cerete, Pizzol e Staletti - risultano

Altri 23,5 milioni di euro saranno invece utilizzati per 8 interventi che coinvolgono oltre 20 Comuni della provincia di Bergamo. Tra questi, la messa in sicurezza della frana di Tavernola.

