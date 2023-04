Benzina e diesel: l’aumento sui costi è certo in primavera (Di mercoledì 5 aprile 2023) TecnoAndroid Le impennate relative al costo dei carburanti continuano anche in questo primo trimestre del 2023. Molti italiani sono stati costretti a pagare di più i rifornimenti di Benzina e diesel nel corso dell’inverno oramai trascorso e di questi primi giorni di primavera, a causa dell’azzeramento delle accise. Benzina e diesel, sino a 20 centesimi in più ogni litro Senza il taglio delle accise, i costi per la Benzina sono cresciuti di 20 centesimi al litro. I rincari riguardano sia il rifornimento in self service che quello servito. Sulla base delle medie nazionali, oggi gli italiani pagano 2 euro per un litro di Benzina per il servito e sino a 1,80 euro per il self service. I costi sono leggermente inferiori per il ... Leggi su tecnoandroid (Di mercoledì 5 aprile 2023) TecnoAndroid Le impennate relative al costo dei carburanti continuano anche in questo primo trimestre del 2023. Molti italiani sono stati costretti a pagare di più i rifornimenti dinel corso dell’inverno oramai trascorso e di questi primi giorni di, a causa dell’azzeramento delle accise., sino a 20 centesimi in più ogni litro Senza il taglio delle accise, iper lasono cresciuti di 20 centesimi al litro. I rincari riguardano sia il rifornimento in self service che quello servito. Sulla base delle medie nazionali, oggi gli italiani pagano 2 euro per un litro diper il servito e sino a 1,80 euro per il self service. Isono leggermente inferiori per il ...

