(Di mercoledì 5 aprile 2023) Karim the Dream i sogni li sa trasformare intà. E tenere in vita ilMadrid è il peggior errore che un avversario possa commettere, specialmente seè in questo stato di grazia. Dopo ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ETGazzetta : Benzema esagera, Ancelotti esulta: il Real strapazza il Barça al Camp Nou e va in finale di Coppa del Re -

Lewandowski si libera bene al centro dell'area e calcia, Courtois si esalta e il Real scappa in contropiede: Vinicius etriangolano in area, la conclusione del brasiliano è deviata sulla ...Lewandowski si libera bene al centro dell'area e calcia, Courtois si esalta e il Real scappa in contropiede: Vinicius etriangolano in area, la conclusione del brasiliano è deviata sulla ...