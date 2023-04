Benfica vs Porto – probabili formazioni (Di mercoledì 5 aprile 2023) L’O Classico è di scena nella Primeira Liga Portoghese venerdì 7 aprile sera, con gli acerrimi rivali Benfica e Porto che si affrontano all’Estadio da Luz. Il Porto, secondo in classifica, precede il Benfica di 10 punti, quindi i Dragoni devono sconfiggere le Aquile per mantenere viva la corsa al titolo. Il calcio di inizio di Benfica vs Porto è previsto alle 19 Anteprima della partita Benfica vs Porto a che punto sono le due squadre Benfica Per i suoi standard elevati, il Benfica ha vissuto un periodo al di sotto delle aspettative negli ultimi anni, mancando il titolo della Primeira Liga in ognuna delle tre stagioni precedenti, ma sembra ormai inevitabile che le Aquile conquistino il loro ... Leggi su sport.periodicodaily (Di mercoledì 5 aprile 2023) L’O Classico è di scena nella Primeira Ligaghese venerdì 7 aprile sera, con gli acerrimi rivaliche si affrontano all’Estadio da Luz. Il, secondo in classifica, precede ildi 10 punti, quindi i Dragoni devono sconfiggere le Aquile per mantenere viva la corsa al titolo. Il calcio di inizio divsè previsto alle 19 Anteprima della partitavsa che punto sono le due squadrePer i suoi standard elevati, ilha vissuto un periodo al di sotto delle aspettative negli ultimi anni, mancando il titolo della Primeira Liga in ognuna delle tre stagioni precedenti, ma sembra ormai inevitabile che le Aquile conquistino il loro ...

