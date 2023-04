Benfica-Porto (venerdì 07 aprile 2023 ore 19:00): formazioni, quote, pronostici. Un Clasico che può valere un campionato (Di mercoledì 5 aprile 2023) Nelle ventisei partite giocate finora in campionato, il Benfica ha vinto 23 volte: il passo tenuto dalle Aquile è impressionante e ha permesso di sbaragliare la concorrenza. Il Porto, campione in carica, ha compiuto diversi passi falsi in stagione ma obiettivamente sarebbe stato difficile per chiunque tenere un passo simile: in ogni caso, al momento, InfoBetting: Scommesse Sportive e pronostici Leggi su infobetting (Di mercoledì 5 aprile 2023) Nelle ventisei partite giocate finora in, ilha vinto 23 volte: il passo tenuto dalle Aquile è impressionante e ha permesso di sbaragliare la concorrenza. Il, campione in carica, ha compiuto diversi passi falsi in stagione ma obiettivamente sarebbe stato difficile per chiunque tenere un passo simile: in ogni caso, al momento, InfoBetting: Scommesse Sportive e

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... infobetting : Benfica-Porto (venerdì 07 aprile 2023 ore 19:00): formazioni, quote, pronostici. Un Clasico che può valere un campi… - bruttapas : @DNA_279 verranno revocate le eliminazioni con benfica, porto e villareal, in bilico quelle con lione e ajax - Guttoo77 : @goleada_euro Bayern Arsenal Real Madrid Porto/Benfica Marseille Napoli/Inter - AndreaT979978 : @armagio Avevi anche detto in diretta a Juventibus che le italiane sarebbero uscite subito. Il Porto era troppo for… - GiusvaPulejo : In chiave Champions League sarà interessante vedere venerdì sera #BenficaPorto (ore 19), per comprendere lo stato d… -