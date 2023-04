Belpietro: “Renzi? Dopo aver affondato l’Unità, speriamo non affondi il Riformista” (Di mercoledì 5 aprile 2023) “Renzi direttore del ‘Riformista’? Beh, Dopo aver contribuito ad affondare l’Unità, speriamo che ora non affondi anche il Riformista”. Così all’Adnkronos Maurizio Belpietro, direttore della ‘Verità’, commentando la nuova carica di direttore del ‘Riformista’ di Matteo Renzi. Sui temi di cui si occuperà il neo direttore del quotidiano, Belpietro ipotizza: “Se dovessi fare una previsione, parlerà molto di giustizia, anche di quella che lo riguarda. E’ un argomento che gli sta a cuore, anche giustamente, non lo dico con intento polemico”, dice. Il conflitto di interessi tra i ruoli “non lo vedo, anche perché nel passato abbiamo una lunga serie di politici che facevano i direttori -spiega ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 5 aprile 2023) “direttore del ‘’? Beh,contribuito ad affondareche ora nonanche il”. Così all’Adnkronos Maurizio, direttore della ‘Verità’, commentando la nuova carica di direttore del ‘’ di Matteo. Sui temi di cui si occuperà il neo direttore del quotidiano,ipotizza: “Se dovessi fare una previsione, parlerà molto di giustizia, anche di quella che lo riguarda. E’ un argomento che gli sta a cuore, anche giustamente, non lo dico con intento polemico”, dice. Il conflitto di interessi tra i ruoli “non lo vedo, anche perché nel passato abbiamo una lunga serie di politici che facevano i direttori -spiega ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... FeliciOria94049 : RT @kilmoremp: @albertoinfelise giusto, giustissimo, renzi giornalista è un ossimoro clamoroso, ma i cattivi esempi mi sembra non manchino… - kilmoremp : @albertoinfelise giusto, giustissimo, renzi giornalista è un ossimoro clamoroso, ma i cattivi esempi mi sembra non… - PicTolari1 : @NoteDiRachele @mbartolotta63 Solo il Riformista poteva fare direttore un essere come Renzi, credo che Sansonetti c… - massimogrossi2 : @IberionWeston @CathVoicesITA @Lidia_Undiemi Un esempio di condanna de La Verità. - FDICENSI : @BelpietroTweet Non andavano bene né per draghi né per renzi, quanto siete piagnucoloni, mamma mia!!!! Che pagliaccio anche tu #belpietro -

Meloni vada a Crotone via mare Scrive Maurizio Belpietro, fedele scherano di questo governo: 'Tra il 2014 e il 2016, mentre Letta e Renzi erano a Palazzo Chigi, sono scomparse in mare 12.405 persone. Eppure nessuno ha mai parlato ... LA SINISTRA ORMAI PERDUTA FORSE PER SEMRE ANCHE A GUIDA DELLA SIGNORA ELLY SCHLEIN TITOLARE DI MOLTEPLICI NAZIONALITA ... MENTRE I VARI LETTA E RENZI ERANO A PALAZZO CHIGI , SONO SCOMPARSE N MARE BEN 12.405 CIRCA ... MAURIZIO BELPIETRO SU LA VERITA' DI OGGI, CON UN ECCELLENTE ARTICOLO INTITOLATO: 'COL PD AL GOVERO PIU' ... CON LA SCHLEIN NASCE IL PARTITO RADICALE DI MASSA Ancora per Maurizio Belpietro, "il nuovo segretario è stato scelto contro il parere degli iscritti" ... Matteo Renzi , una linea da lei definita "di centro - destra", Il 12 dicembre scorso, la Schlein ... Scrive Maurizio, fedele scherano di questo governo: 'Tra il 2014 e il 2016, mentre Letta eerano a Palazzo Chigi, sono scomparse in mare 12.405 persone. Eppure nessuno ha mai parlato ...... MENTRE I VARI LETTA EERANO A PALAZZO CHIGI , SONO SCOMPARSE N MARE BEN 12.405 CIRCA ... MAURIZIOSU LA VERITA' DI OGGI, CON UN ECCELLENTE ARTICOLO INTITOLATO: 'COL PD AL GOVERO PIU' ...Ancora per Maurizio, "il nuovo segretario è stato scelto contro il parere degli iscritti" ... Matteo, una linea da lei definita "di centro - destra", Il 12 dicembre scorso, la Schlein ... Belpietro: "Renzi Dopo aver affondato l'Unità, speriamo non affondi ... Adnkronos