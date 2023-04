Belpietro: “Renzi? Dopo aver affondato l’Unità, speriamo non affondi il Riformista” (Di mercoledì 5 aprile 2023) (Adnkronos) – “Renzi direttore del ‘Riformista’? Beh, Dopo aver contribuito ad affondare l’Unità, speriamo che ora non affondi anche il Riformista”. Così all’Adnkronos Maurizio Belpietro, direttore della ‘Verità’, commentando la nuova carica di direttore del ‘Riformista’ di Matteo Renzi. Sui temi di cui si occuperà il neo direttore del quotidiano, Belpietro ipotizza: “Se dovessi fare una previsione, parlerà molto di giustizia, anche di quella che lo riguarda. E’ un argomento che gli sta a cuore, anche giustamente, non lo dico con intento polemico”, dice. Il conflitto di interessi tra i ruoli “non lo vedo, anche perché nel passato abbiamo una lunga serie di politici che facevano i ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 5 aprile 2023) (Adnkronos) – “direttore del ‘’? Beh,contribuito ad affondareche ora nonanche il”. Così all’Adnkronos Maurizio, direttore della ‘Verità’, commentando la nuova carica di direttore del ‘’ di Matteo. Sui temi di cui si occuperà il neo direttore del quotidiano,ipotizza: “Se dovessi fare una previsione, parlerà molto di giustizia, anche di quella che lo riguarda. E’ un argomento che gli sta a cuore, anche giustamente, non lo dico con intento polemico”, dice. Il conflitto di interessi tra i ruoli “non lo vedo, anche perché nel passato abbiamo una lunga serie di politici che facevano i ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MauroCapozza : RT @kilmoremp: @albertoinfelise giusto, giustissimo, renzi giornalista è un ossimoro clamoroso, ma i cattivi esempi mi sembra non manchino… - FeliciOria94049 : RT @kilmoremp: @albertoinfelise giusto, giustissimo, renzi giornalista è un ossimoro clamoroso, ma i cattivi esempi mi sembra non manchino… - kilmoremp : @albertoinfelise giusto, giustissimo, renzi giornalista è un ossimoro clamoroso, ma i cattivi esempi mi sembra non… - PicTolari1 : @NoteDiRachele @mbartolotta63 Solo il Riformista poteva fare direttore un essere come Renzi, credo che Sansonetti c… - massimogrossi2 : @IberionWeston @CathVoicesITA @Lidia_Undiemi Un esempio di condanna de La Verità. -