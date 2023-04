BELLAMA’: DIACO APRE I CASTING DELLA SECONDA EDIZIONE. DOVE ISCRIVERSI E REQUISITI (Di mercoledì 5 aprile 2023) Pierluigi DIACO APRE i CASTING DELLA SECONDA EDIZIONE di BELLAMA’. Il popolare conduttore del pomeriggio di Rai2, premiato da ascolti in crescita che gli hanno valso la riconferma anche nella prossima stagione, è alla alla ricerca di giovani tra i 18 e i 25 anni e boomer over 55. REQUISITI richiesti: saper parlare ed essere curiosi. In attesa che il 5 maggio finisca la prima stagione di BELLAMA’, per passare il testimone al Giro d’Italia, si aprono i CASTING per la nuova stagione che partirà lunedì 11 settembre. Il programma rivelazione del pomeriggio di Rai2, ideato e condotto da Pierluigi DIACO, attualmente in onda dal lunedì al venerdì dalle 15.25 alle 17, ha già avviato le ricerche dei nuovi ... Leggi su bubinoblog (Di mercoledì 5 aprile 2023) Pierluigidi. Il popolare conduttore del pomeriggio di Rai2, premiato da ascolti in crescita che gli hanno valso la riconferma anche nella prossima stagione, è alla alla ricerca di giovani tra i 18 e i 25 anni e boomer over 55.richiesti: saper parlare ed essere curiosi. In attesa che il 5 maggio finisca la prima stagione di, per passare il testimone al Giro d’Italia, si aprono iper la nuova stagione che partirà lunedì 11 settembre. Il programma rivelazione del pomeriggio di Rai2, ideato e condotto da Pierluigi, attualmente in onda dal lunedì al venerdì dalle 15.25 alle 17, ha già avviato le ricerche dei nuovi ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Mamox__ : Parla per te #Diaco. Buona guarigione gliela auguri tu, però siccome il canone lo pago pure io per tenerti lì, allo… - Nic_dls00 : BellaMa': Pierluigi Diaco apre i casting per la seconda edizione. Dove iscriversi e requisiti. #BellaMa #Rai2 - StefanoFabrizi1 : Rai2: aperto il casting per la seconda stagione di Bellamà. Pierluigi Diaco alla ricerca di giovani tra i 18 e i 25… - infoitinterno : Aperti i casting per la seconda stagione di BellaMà: Diaco cerca giovani e boomer! - _Margotlove : Diaco che offre rubriche televisive alla chiunque??????? #bellama -

Savona, la storia di Mattia, studente autistico in gita con la classe raccontata a "BellaMa'" ( La bella storia di inclusione del savonese Mattia Rizzo è stata raccontata nel programma televisivo di Rai 2 'BellaMa'' condotto da Pierluigi Diaco, ad un giorno dalla Giornata Mondiale per la ... Annalisa Minetti in tuta fa ginnastica con il tubo dell'aspirapolvere nel pomeriggio di Rai2 - il Dopo il plank canoro sulle note di Pink , il tubo dell'aspirapolvere (o cinta dell'accappatoio) trasformato in strumento ginnico. Rai2, BellaMa' di Pierluigi Diaco e Annalisa Minetti , dal giorno alla notte trasformata in una Jane Fonda anni '80, continuano a regalare perle di non - sense televisivo grazie agli ormai tradizionali 10 ... Due molisane nel cast del programma di Rai 2 ideato e condotto da Pierluigi Diaco 'BellaMa' è il programma ideato e condotto da Pierluigi Diaco , in onda dal lunedì al venerdì su Rai2 dalle 15.25 alle 17. Il programma, che mette a confronto due generazioni apparentemente molto ... La bella storia di inclusione del savonese Mattia Rizzo è stata raccontata nel programma televisivo di Rai 2 ''' condotto da Pierluigi, ad un giorno dalla Giornata Mondiale per la ...Dopo il plank canoro sulle note di Pink , il tubo dell'aspirapolvere (o cinta dell'accappatoio) trasformato in strumento ginnico. Rai2,' di Pierluigie Annalisa Minetti , dal giorno alla notte trasformata in una Jane Fonda anni '80, continuano a regalare perle di non - sense televisivo grazie agli ormai tradizionali 10 ...' è il programma ideato e condotto da Pierluigi, in onda dal lunedì al venerdì su Rai2 dalle 15.25 alle 17. Il programma, che mette a confronto due generazioni apparentemente molto ...