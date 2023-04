Belen Rodriguez tradita da Stefano De Martino: la verità viene a galla solo ora (Di mercoledì 5 aprile 2023) Belen Rodriguez ammette il tradimento di suo marito. La situazione tra i due è davvero al limite. Che succede? Quando Belen Rodriguez e Stefano De Martino sono tornati insieme per la terza volta, il mondo del gossip ha sicuramente esultato. La loro è una coppia che nonostante gli e i bassi dura da quasi dieci anni. Stefano e Belen si sono conosciuti nel lontano 2013 quando entrambi facevano parte della trasmissione di Maria De Filippi, Amici. All’epoca la loro relazione fu un vero e proprio scandalo perché entrambi avevano relazioni con altre persone ma nello specifico Stefano era fidanzato con l’idolo del talent di Canale 5 Emma. I due, a discapito delle malelingue, sono convolati a nozze e hanno avuto un figlio Santiago ... Leggi su howtodofor (Di mercoledì 5 aprile 2023)ammette il tradimento di suo marito. La situazione tra i due è davvero al limite. Che succede? QuandoDesono tornati insieme per la terza volta, il mondo del gossip ha sicuramente esultato. La loro è una coppia che nonostante gli e i bassi dura da quasi dieci anni.si sono conosciuti nel lontano 2013 quando entrambi facevano parte della trasmissione di Maria De Filippi, Amici. All’epoca la loro relazione fu un vero e proprio scandalo perché entrambi avevano relazioni con altre persone ma nello specificoera fidanzato con l’idolo del talent di Canale 5 Emma. I due, a discapito delle malelingue, sono convolati a nozze e hanno avuto un figlio Santiago ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GiusyCampanel10 : @Frances32021407 @giuliana17 @Anto_Fiordelisi E allora tu sei belen ma nn Belen Rodríguez . Solo belen un nome come tutti gl'altri nomi - denpernice : Divisa nuova a lavoro con un giro vita che neanche Belen Rodriguez - CIAfra73 : #LeIene Show 2022 / 2023, venticinquesimo appuntamento. Condotto da Belén Rodriguez e Max Angioni, in onda in prim.… - fabriziomico : RT @UnDueTreBlog: #LeIene - Puntata del 04/04/2023 - Con Belen Rodriguez su Italia 1. Le anticipazioni dei servizi. - CloGalli : Come scrive il Corriere della Sera su #spinalbese “”È entrato nella Casa in qualità di ex fidanzato di Belén Rodrig… -