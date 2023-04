Belen | il dettaglio nella foto non passa inosservato | tutti lo hanno notato

(Di mercoledì 5 aprile 2023) PERSONAGGI TV.Rodriguez pubblica unasu Instagram e si abbatte su di lei una bufera. Ecco infatti che la showgirl si mostra sui social coperta solo da un intimo trasparente e viene riempita da insulti dagli utenti più disparati. Ecco infatti che la modella è solita a ricevere questo tipo di trattamento sui media ma c’è anche chi nei commenti la difende. Stiamo parlando di una sua amica sua dentro che fuori dagli studi. Ecco cosa è successo. Leggi anche: Anna Tatangelo innamoratissima: beccata così con la sua nuova fiamma Leggi anche: Cristina Scuccia sommersa dalle critiche: come ha risposto la cantanteRodriguez pubblica uno scatto sul suo profilo InstagramRodriguez pubblica uno scatto sul suo profilo Instagram personale ma si scatena la bufera. Stiamo parlando di una ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... DonnaGlamour : Belen Rodriguez: “Ho avuto pensieri su donne” e svela qualche dettaglio -

Andando neli telespettatori sono stati 2 milioni e 871 mila telespettatori con il 24% di ...of di Stasera tutto è possibile (Anche Stasera Tutto è Possibile) condotto dal marito di......Rodriguez incinta del terzo figlio (il secondo con Stefano Di Martino): i tre indizi che fanno una prova - guarda 'QUELLO CHE GLI ALTRI NON HANNO' - E poi la showgirl svela un altro...Vediamo neli numeri che sono emersi. Social media: ansia e impulsività Per quanto riguarda i social media , il 2,5% del campione presenta caratteristiche compatibili con la presenza di ...

Belen Rodriguez incinta, spunta il dettaglio sui social: l'indiscrezione Tag24

Stasera, martedì 4 aprile 2023, alle ore 21,20 su Italia 1 va in onda Le Iene Show, storico programma di Mediaset condotto da Belen Rodriguez ... momento il programma non ha fornito anticipazioni ...Le Iene 2023 streaming e diretta tv: dove vedere lo show oggi, martedì 4 aprile. Tutte le informazioni nel dettaglio. Scopri di più ...