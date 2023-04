(Di mercoledì 5 aprile 2023) Leggi AncheVio lascia le protesi sul lettino al mare e lo scatto diventa viraleVio in un video su Instagram mostra anche come riesce a indossare questee a utilizzarle. ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fanpage : Bebe Vio ha mostrato le nuove protesi, le sue “fighissime mani bioniche” che le permettono, tra le altre cose, anch… - UfficialeY : RT @MediasetTgcom24: Bebe Vio presenta le sue nuove mani bioniche: 'Non vedo l'ora di provarle' #BebeVio - variabile_ : RT @MediasetTgcom24: Bebe Vio presenta le sue nuove mani bioniche: 'Non vedo l'ora di provarle' #BebeVio - MediasetTgcom24 : Bebe Vio presenta le sue nuove mani bioniche: 'Non vedo l'ora di provarle' #BebeVio - Gazzetta_it : La campionessa paralimpica ha mostrato a tutti i suoi fan le “fighissime Bebionic” -

Leggi Anchelascia le protesi sul lettino al mare e lo scatto diventa viralein un video su Instagram mostra anche come riesce a indossare queste nuove mani bioniche e a utilizzarle. In un ...'Non vedo l'ora di provare a fare tutti i gesti con le mie nuove mani bioniche'. La faccia sorridente, la voglia di scherzare e...non si smentisce mai. Anche stavolta, mostrando sui propri canali social le sue nuove protesi con dita articolate e pollice opponibile, realizzate dall'azienda Ottobock, fa il pieno di like. '...ha presentato sui social le sue nuove " mani bioniche " in metallo. "Non vedo l'ora di provare a fare tutti i gesti con le mie nuove mani bioniche", ha scritto in un post sui social network ...

Bebe Vio e le nuove mani bioniche: “Non vedo l’ora di fare tutti i gesti” La Gazzetta dello Sport

"Non vedo l'ora di provare a fare tutti i gesti con le mie nuove mani bioniche". Lo scrive Bebe Vio sulle sue pagine social, mostrando, in una posa grintosa, le sue nuove protesi con dita articolate e ...La faccia sorridente, la voglia di scherzare e... Bebe Vio non si smentisce mai. Anche stavolta, mostrando sui propri canali social le sue nuove protesi con dita articolate e pollice opponibile, ...