Bebe Vio mostra le nuove mani bioniche | «Non vedo l’ora di provare a fare tutti i gesti»

(Di mercoledì 5 aprile 2023)Vio ha presentato sui social le sue» in metallo. «Nondicon le mie», ha scritto in un post sui social networkndo in foto e video gli arti e ringraziando «Ottobock» per queste «fighissime “Bebionic”». La schermitrice paralimpica veneta, colpita da una meningite fulminante nel 2008 quando aveva 11 anni, è stata sottoposta all’amputazione di braccia e gambe a causa di una grave infezione. Ma anche grazie alle protesi ae piedi, che molto spessosui social con ironia, è in grado di camminare, allenarsi e vincere le ...

'Non vedo l'ora di provare a fare tutti i gesti con le mie nuove mani bioniche'. La faccia sorridente, la voglia di scherzare e...non si smentisce mai. Anche stavolta, mostrando sui propri canali social le sue nuove protesi con dita articolate e pollice opponibile, realizzate dall'azienda Ottobock, fa il pieno di like. '...ha presentato sui social le sue nuove " mani bioniche " in metallo. "Non vedo l'ora di provare a fare tutti i gesti con le mie nuove mani bioniche", ha scritto in un post sui social network ...Così una raggiantementre imita una delle più celebri mosse di Wolverine, l'amato supereroe Marvel. La campionessa paralimpica di scherma diventata un simbolo di forza e ispirazione per migliaia di ragazzi e ...

Che Bebe Vio sia una forza della natura non si scopre di certo adesso. Ed è proprio con la naturalezza e la gioia di vivere che da sempre la contraddistinguono che la 26enne schermitrice paralimpica ...ROMA- "Le mie nuove mani bioniche", scherza sui social Bebe Vio, 26 anni, campionessa in carica di fioretto individuale paralimpico. "Non vedo l'ora di provare a fare tutti i gesti", scrive entusiasta ...