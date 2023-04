Beautiful anticipazioni | puntate americane | Bill vuole sposare Sheila!

Leggi su anticipazionitv

(Di mercoledì 5 aprile 2023) Ledivedono protagonista assolutoSpencer che in ginocchio chiederà a Sheila Carter di sposarlo, ma attenzione però perchè lesvelano che le cose non sono come sembrano! Infatti si tratterà di un piano ben orchestrato ideato da Ridge. Vi chiederete cosa stia succedendo dato che i due sono nemici da sempre. Ebbene ci sarà un drastico cambiamento tra qualche tempo nel magnate dell’editoria che accetterà di rischiare tutto per il bene della famiglia. Ma sarà un patto segreto tra i due uomini e nessun’altro sarà coinvolto. Vediamo dunque per quale motivo si è giunti fino a questo punto nella soap americana., il patto tra Ridge eNelle...