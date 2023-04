Beach volley | World Tour 2023 Viscovich Dal Corso vogliono il primo main draw a Itapema! Abbiati Andreatta in campo a Tahiti

Leggi su oasport

(Di mercoledì 5 aprile 2023) Due coppie italiane impegnate nella notte da parti opposte del mondo ma con tanta voglia di fare bene. A Itapemae Dalcercheranno di ottenere una non facile qualificazione neldeldi due Challenge brasiliani. A, in territorio francese,danno la caccia alla qualificazione alla fase ad eliminazione diretta. ITAPEMA Lupo/Rossi sono già in tabellone principale e inizieranno a giocare domani. Oggi tocca a/Dalche danno la caccia alla prima qualificazione in tabellone principale da quando sono tornati a giocare assieme. La coppia azzurra affronterà gli svizzeri Heidrich/Driller in una partita diturno non semplice e, in caso di ...