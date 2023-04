be quiet!: nuova colorazione per le Light Wings White (Di mercoledì 5 aprile 2023) Ventole ARGB Light Wings White di be quiet!: nuova opzione di colore per le pluripremiate ventole ARGB. Ventole eleganti, potenti e versatili ora disponibili anche in bianco be quiet!, il produttore tedesco di componenti per PC di alta qualità, amplia la propria gamma di ventole con Light Wings White. Basata sulla pluripremiata serie di ventole Light Wings, Light Wings White offre una nuova opzione di colore bianco per gli utenti che desiderano realizzare sistemi orientati al colore. Tutte le ventole Light Wings White offrono un funzionamento ad alte prestazioni e a basso rumore. ... Leggi su tuttotek (Di mercoledì 5 aprile 2023) Ventole ARGBdi beopzione di colore per le pluripremiate ventole ARGB. Ventole eleganti, potenti e versatili ora disponibili anche in bianco be, il produttore tedesco di componenti per PC di alta qualità, amplia la propria gamma di ventole con. Basata sulla pluripremiata serie di ventoleoffre unaopzione di colore bianco per gli utenti che desiderano realizzare sistemi orientati al colore. Tutte le ventoleoffrono un funzionamento ad alte prestazioni e a basso rumore. ...

