Basket | Nba | James trascina i Lakers al successo all' overtime su Utah

(Di mercoledì 5 aprile 2023) Salt Lake City, 5 apr. -(Adnkronos) - Vittoria cruciale per i Los Angeles(41-38) che si impongono dopo un tempo supplementare per 135-133 in trasferta a Salt Lake City contro gliJazz (36-43). La squadra californiana spreca una doppia cifra di vantaggio a 1:43 dalla fine permettendo ai Jazz di pareggiare con un parziale di 10-0 per forzare l', ma rimettono le cose a posto trovando il canestro del definitivo vantaggio a 27 secondi dalla fine del supplementare con un sottomano di LeBron– il quale aveva fallito un tiro simile al termine dei regolamentari. La quarta vittoria di fila vale l'aggancio ai Clippers al sesto posto della Western Conference alla vigilia del derby di Los Angeles previsto per la prossima notte.firma la sua miglior prestazione da quando è rientrato ...

