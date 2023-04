Basket | Nba | i risultati delle partite

(Di mercoledì 5 aprile 2023) New York, 5 apr. - (Adnkronos) - Idella regular season Nba: Charlotte Hornets-Toronto Raptors 100-120; Detroit Pistons-Miami Heat 105-118; Orlando Magic-Cleveland Cavaliers 113-117; Washington Wizards-Milwaukee Bucks 128-140; Brooklyn Nets-Minnesota Timberwolves 102-107; Philadelphia 76ers-Boston Celtics 103-101; Chicago Bulls-Atlanta Hawks 105-123; Houston Rockets-Denver Nuggets 124-103; Memphis Grizzlies-Portland Trail Blazers 119-109; New Orleans Pelicans-Sacramento Kings 103-121; Utah Jazz-Los Angeles Lakers 133-135 (dts); Golden State Warriors-Oklahoma City Thunder 136-125; Phoenix Suns-San Antonio Spurs 115-94.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... parallelecinico : Stanotte all'NRG Stadium di Houston c'erano 73.860 spettatori ad assistere alle semifinali NCAA di basket. Ricordia… - sportmediaset : Banchero e Fontecchio vanno ko, sorridono Lakers e Golden State #Nba.basket #NBA2K16 - sportface2016 : #NBA | 52 di Embiid nel successo #76ers sui #Celtics, #Lakers vincono in OT su Utah - luipanfilibreda : @UpSports_02 @parallelecinico @NBA Questo non è basket, è danza - HeyMiChiamoCiao : @fransis23salam Okc ha giocato dalla lunetta stasera, l’arbitraggio è sempre abominevole in nba altrimenti ti avreb… -

Dopo una giornata di riposo che l'si concede ogni anno per lasciare spazio alla finale di college basketball, la regular season riprende con 13 incontri andati in scena nella notte. Nel big match di nottata Joel Embiid ne mette 52 ...... la storia di oggi non ci porta nemmeno tanto indietro nel tempo, poco più di undici anni fa , quando i New York Knicks, la squadra più prestigiosa delnewyorkese, stava cercando di rimediare ...... ha messo in fila sei anelli di campione, due ori olimpici (Los Angeles 1984 e Barcellona 1992),...nelle gesta del campione - e Michael Jordan è stato indubbiamente il più grande giocatore di...

NBA, risultati della notte (3 aprile): i Magic e Banchero vincono ancora, Doncic rischia i playoff OA Sport

New York, 5 apr. – (Adnkronos) – I risultati delle partite della regular season Nba: Charlotte Hornets-Toronto Raptors 100-120; Detroit Pistons-Miami Heat 105-118; Orlando Magic-Cleveland Cavaliers ...I Bucks, invece, possono chiudere con il miglior record di tutta l'Nba assicurandosi il fattore campo in ogni serie playoff ad Est in caso di successo su Chicago. Brutto colpo per i Pelicans: ...