Basket | Eurolega 2023 | la Virtus Bologna fa visita al Valencia nella 33ma giornata

(Di mercoledì 5 aprile 2023) Ladisputerà domani sera lae penultimadella regular season dell’2022-. I ragazzi di Sergio Scariolo affronteranno alla Pabellon Fuente De San Luis (palla a due alle 20:30) ilin una sfida che potrebbe regalare qualche spunto interessante, nonostante non ci sia molto in palio. La compagine emiliana, reduce dalle sconfitte consecutive contro Monaco, Real Madrid, Maccabi e Anadolu Efes e attualmente 14ma con un record di 13-19, non può ormai più qualificarsi ai playoff. Sicuramente però, le V Nere non vorranno subire il quinto ko di fila e scenderanno dunque in campo con grinta e determinazione per provare a portare a casa un successo di valore. Detto ciò, per vincere aservirà un’ottima ...

Basket EUROLEGA 33a giornata Panathinaikos-Alba Berlino Venerdì Armani MI.-Barcellona AS Monaco-Partizan Belgrado Stella Rossa-Olympiacos Giovedì Zalgiris Kaunas-Maccabi Tel Aviv Fenerbahce-Efes Giovedì 06/04 si gioca la terza gara consecutiva in trasferta in EuroLega: le Vu Nere saranno impegnate in casa Valencia Pronostici Basket Eurolega: 33a giornata con Valencia-Virtus Bologna ed Olimpia Milano-Barcellona

Il programma con le date, gli orari e come vedere in tv le partite della 33giornata dell'2022/2023 di. Penultimo turno della regular season, con ancora diversi verdetti da definire, in ottica qualificazione ai playoff: in tal senso, la partita da non perdere è sicuramente ...Il canale, l'orario e le indicazioni per vedere in diretta tv Valencia - Virtus Bologna , sfida valida come trentatreesima giornata dell'2022/2023 di. Trasferta spagnola per gli uomini di coach Scariolo, che nel doppio turno della scorsa settimana hanno raccolto l'ufficialità della mancata qualificazione ai playoff. ...Il canale, l'orario e le indicazioni per vedere in diretta tv Olimpia Milano - Barcellona , sfida valida come trentatreesima giornata dell'2022/2023 di. La formazione allenata da coach Messina è reduce dalla cocente delusione dell'esclusione dalla corsa ai playoff, dopo la sconfitta contro l'Efes della scorsa settimana. ...

