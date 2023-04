Basket | Doc Rivers lancia la candidatura di Embiid | ' la corsa per l' Mvp è finita'

(Di mercoledì 5 aprile 2023) Philadelphia, 5 apr. -(Adnkronos) - In unaequilibrata come quella che sta coinvolgendo Joel, Nikola Jokic e Giannis Antetokounmpo per il premio di Mvp, ogni singola partita conta. E se riesci a farti notare in una gara di cartello in diretta tv nazionale contro un rivale storico — nonché più che probabile avversario al secondo turno di playoff —, ecco che le tue chance di catturare le attenzioni dei votanti salgono esponenzialmente. Joelquesta notte potrebbe aver fatto tutto questo, sfoderando una prestazione senza senso contro i Boston Celtics: 52 punti, 13 rimbalzi e 6 assist con 20 tiri a segno sui 25 tentati e 12/13 ai liberi, segnando più della metà dei punti dei suoi (52 su 103) e più canestri dal campo (20) di tutti i suoi compagni messi assieme (19). Per rendere l'idea della portata di quanto fatto da ...

"Abbiamo sbagliato un sacco di cose, ma quella che abbiamo fatto giusta è stata Joel Embiid" ha detto il coach dei Sixers Doc Rivers dopo il match, lanciando poi la candidatura per il proprio centro.