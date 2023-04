(Di mercoledì 5 aprile 2023) Dopo il rinvio di un giorno per il maltempo che ha colpito, si allinea al secondo turno il tabellone principale dell'"Open Città della Disfida", Challenger ATP con montepremi di 73.000 euro,...

Challenger ATP con montepremi di 73.000 euro, giunto alla 23esima edizione, di scena sulla terra battuta del Circolo Tennis"Hugo Simmen". Nell'ultimo match di giornata Stefano Travaglia (n.321) se la vedrà per la quarta volta in carriera con il croato Nino Serdarusic (n.

Barletta: Travaglia prenota il derby con Pellegrino SuperTennis

In una giornata condizionata dal maltempo, Salvatore Caruso fa suo il derby contro Flavio Cobolli nel primo turno dell’”Open Città ...Matteo Gigante e Franco Agamenone hanno superato con una vittoria il debutto nell ’”Open Città della Disfida”, Challenger ATP con montepremi di ...