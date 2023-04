Bari, violentò una studentessa sull’ambulanza: soccorritore condannato a dieci anni di carcere (Di mercoledì 5 aprile 2023) dieci anni di carcere per Gaetano Notaro, 36 anni, che durante la notte di Halloween del 2021 soccorse una ragazza ubriaca per poi abusare di lei: questa la decisione del Tribunale di Bari. Secondo quanto riportato da Tgcom24, l’uomo, presidente di un’associazione di volontariato, nella notte tra il 31 ottobre e il 1° novembre 2021, stava prestando servizio come soccorritore durante una festa universitaria nel Palaghiaccio di Bari. La vittima, una studentessa, aveva bisogno di assistenza perché ubriaca: il 36enne approfittò della fragilità della giovane, e dopo averla trasportata sull’ambulanza, la sedò per poi abusarne sessualmente. Questi i fatti denunciati successivamente dalla stessa ragazza e confermati anche dalle testimonianze ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 5 aprile 2023)diper Gaetano Notaro, 36, che durante la notte di Halloween del 2021 soccorse una ragazza ubriaca per poi abusare di lei: questa la decisione del Tribunale di. Secondo quanto riportato da Tgcom24, l’uomo, presidente di un’associazione di volontariato, nella notte tra il 31 ottobre e il 1° novembre 2021, stava prestando servizio comedurante una festa universitaria nel Palaghiaccio di. La vittima, una, aveva bisogno di assistenza perché ubriaca: il 36enne approfittò della fragilità della giovane, e dopo averla trasportata, la sedò per poi abusarne sessualmente. Questi i fatti denunciati successivamente dalla stessa ragazza e confermati anche dalle testimonianze ...

