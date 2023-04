Barcellona, Xavi: “Sconfitta meritata, sono stati superiori” (Di mercoledì 5 aprile 2023) Xavi ha commentato la Sconfitta subita per 4-0 contro il Real Madrid, nel ritorno della semifinale di Copa del Rey. “Sconfitta difficile da digerire, sono stati superiori e non abbiamo scuse. Il secondo gol ci penalizza molto e anche il rigore, sappiamo che poi sono i dettagli a fare la differenza. Non abbiamo sfruttato i nostri momenti, nella prima frazione siamo stati molto bravi ma il calcio è fatto da momenti e non ne abbiamo approfittato”. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 5 aprile 2023)ha commentato lasubita per 4-0 contro il Real Madrid, nel ritorno della semifinale di Copa del Rey. “difficile da digerire,e non abbiamo scuse. Il secondo gol ci penalizza molto e anche il rigore, sappiamo che poii dettagli a fare la differenza. Non abbiamo sfruttato i nostri momenti, nella prima frazione siamomolto bravi ma il calcio è fatto da momenti e non ne abbiamo approfittato”. SportFace.

