Barcellona-Real Madrid: Xavi vince sempre ma rifiuta il ruolo di favorito (Di mercoledì 5 aprile 2023) Questa sera in scena il Clasico per la finale di Copa del Rey: nonostante arrivi da favorito, Xavi rifiuta di passare come tale Stasera in Spagna ci sono la Storia e la cronaca impastate insieme. Perché quando va in scena il Clasico, in qualsiasi versione sia, non può che essere così, il presente alimenta un racconto con una nuova puntata che va ad incastonarsi in una grandissima rivalità. Peraltro, oggi la posta in palio è importante perché designerà chi andrà a contendere la vittoria in Copa del Rey all'Osasuna, che ieri ha segnato a 4 minuti dai calci di rigore sul campo dell'Athletic Bilbao, guadagnandosi una finale prestigiosa, da disputarsi il 6 maggio alla Cartuja di Siviglia. Barcellona-Real Madrid ha ovviamente un'ipoteca condizionante: l'1-0 guadagnato dai blaugrana

