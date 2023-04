Barcellona | il ds Alemany | «Messi? Sapete la stima | in futuro…»

(Di mercoledì 5 aprile 2023) Le parole di Mateu, dirigente del, sul possibile ritorno di Lionelin blaugrana a fine stagione Mateuha parlato nel pre partita del Clasico del possibile ritorno di Lionelal. L’argentino è in scadenza con il PSG e sarà libero di firmare a parametro zero a fine stagione. PAROLE – «Non ho nulla da dire sull’argomento.è la storia vivente del, il miglior giocatore nella storia del calcio. Lache c’è nei suoi confronti è indiscutibile. Ora è al PSG che sta lottando per dei titoli, così come noi. In futuro si vedrà». L'articolo proviene da Calcio News 24.

