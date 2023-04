Barbie, quando esce il live action e cosa sappiamo fino ad ora? Cast e anticipazioni (Di mercoledì 5 aprile 2023) Dal 20 luglio 2023 andrà in onda nelle sale il live action di Barbie. cosa sappiamo in proposito? Barbie – cosa sappiamo fino ad ora del film La Warner Bros produrrà il live action di Barbie che vedrà tra i protagonisti principali Margot Robbie nel ruolo di Barbie e Ryan Gosling nei panni di Ken, lo storico interesse amoroso dell’icona femminile. Non esiste ancora una sinossi ufficiale ma sappiamo che la pellicola racconterà le vicende di Barbie, la quale verrà cacciata da Barbieland poiché ritenuta imperfetta secondo i canoni imposti e si ritroverà a vivere una avventura nel mondo ... Leggi su nonsolo.tv (Di mercoledì 5 aprile 2023) Dal 20 luglio 2023 andrà in onda nelle sale ildiin proposito?addel film La Warner Bros produrrà ildiche vedrà tra i protagonisti principali Margot Robbie nel ruolo die Ryan Gosling nei panni di Ken, lo storico interesse amoroso dell’icona femminile. Non esiste ancuna sinossi ufficiale mache la pellicola racconterà le vicende di, la quale verrà cacciata daland poiché ritenuta imperfetta secondo i canoni imposti e si ritroverà a vivere una avventura nel mondo ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... diorrfairy : una delle cose piu belle dei film di barbie erano le scene tagliate messe alla fine quando scorrevano i titoli di coda - flowergoghin : RT @midnightsirko: barbie cambierà la traiettoria della nostra vita niente sarà più come prima la nostra mente evolverà il nostro spirito a… - fra292929 : Dovete chiedere a oriana se ha visto la storia della barbie che ha messo Daniele quando lei era in casa vi prego #oriele - lavertigineee : gli uomini quando esprimono un’opinione non richiesta su barbie - MICROC0SMO : ho aspettato questo momento da quando ho comprato la mia prima barbie no you don’t understand questo film cambierà… -