Barbie: ecco il trailer del film con Margot Robbie e Ryan Gosling (Di mercoledì 5 aprile 2023) Sta finalmente per arrivare Barbie, il nuovo film che avrà per protagonisti Margot Robbie e Ryan Gosling, scopriamo il trailer. Uno dei film più curiosi del 2023 sta per arrivare. Ancora qualche mese e finalmente potremo gustarci Barbie, la nuovissima pellicola ispirata dall’iconica bambola, tanto amata dalle bambine. Le prime immagini circolate, hanno già fatto molto parlare di sé, dando l’idea di un film irriverente e colorato. Ora finalmente è tempo di vedere anche il nuovo trailer, dove molti nuovi personaggi vengono svelati. Scopriamo di che si tratta. Trama La storia è ambientata a Barbie Land, un luogo perfetto, dove per vivere è necessario essere altrettanto perfetti. La ... Leggi su tuttotek (Di mercoledì 5 aprile 2023) Sta finalmente per arrivare, il nuovoche avrà per protagonisti, scopriamo il. Uno deipiù curiosi del 2023 sta per arrivare. Ancora qualche mese e finalmente potremo gustarci, la nuovissima pellicola ispirata dall’iconica bambola, tanto amata dalle bambine. Le prime immagini circolate, hanno già fatto molto parlare di sé, dando l’idea di unirriverente e colorato. Ora finalmente è tempo di vedere anche il nuovo, dove molti nuovi personaggi vengono svelati. Scopriamo di che si tratta. Trama La storia è ambientata aLand, un luogo perfetto, dove per vivere è necessario essere altrettanto perfetti. La ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Mark73234332 : RT @Aelois_: Ecco i primi gadget del film. Comprateli alle vostre figlie se volete che diventino dottoresse cagacazzo come me, Barbie dotto… - huchukato : RT @Aelois_: Ecco i primi gadget del film. Comprateli alle vostre figlie se volete che diventino dottoresse cagacazzo come me, Barbie dotto… - Piergiulio58 : Barbie: uscito il secondo trailer del film con Margot Robbie, Ryan Gosling e Dua Lipa. A Barbieland, terra piena di… - tuttoteKit : #Barbie: ecco il trailer del film con Margot Robbie e Ryan Gosling #MargotRobbie #RyanGosling #tuttotek - ChemicalAsdfg : RT @Aelois_: Ecco i primi gadget del film. Comprateli alle vostre figlie se volete che diventino dottoresse cagacazzo come me, Barbie dotto… -