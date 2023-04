Barbie, con il nuovo trailer ufficiale si entra finalmente a Barbie Land (Di mercoledì 5 aprile 2023) Dopo il teaser di presentazione in omaggio al capolavoro di Stanley Kubrick, 2001: Odissea nello spazio, l’attesissimo film di Barbie firmato dalla regista e sceneggiatrice candidata agli Oscar®, Greta Gerwig, torna a mostrarsi in un dissacrante secondo trailer in italiano. Poco meno di due minuti che permettono finalmente di addentrarsi tra le dinamiche e i personaggi – a partire da Barbie (Margot Robbie) e Ken (Ryan Gosling) – che popolano una Barbie Land, perfetta solo all’apparenza. A conferma di ciò, oltre al nuovo trailer, anche la sinossi ufficiale della pellicola, che rivela come nella città delle bambole per antonomasia non sia tutto “rosa”, perché: Vivere a ... Leggi su diredonna (Di mercoledì 5 aprile 2023) Dopo il teaser di presentazione in omaggio al capolavoro di Stanley Kubrick, 2001: Odissea nello spazio, l’attesissimo film difirmato dalla regista e sceneggiatrice candidata agli Oscar®, Greta Gerwig, torna a mostrarsi in un dissacrante secondoin italiano. Poco meno di due minuti che permettonodi addrsi tra le dinamiche e i personaggi – a partire da(Margot Robbie) e Ken (Ryan Gosling) – che popolano una, perfetta solo all’apparenza. A conferma di ciò, oltre al, anche la sinossidella pellicola, che rivela come nella città delle bambole per antonomasia non sia tutto “rosa”, perché: Vivere a ...

