“Barbie” | c’è il teaser trailer dell’atteso film

(Di mercoledì 5 aprile 2023) Nel cast Margot Robbie e Ryan Gosling Manca sempre meno all’uscitadiper la regia di Greta Gerwig. Nelle ultime ore sui canali social delWarner Bros sono stati condivisi le foto degli attori e il. Nel cast della pellicola tra i protagonisti Margot Robbie e Ryan Gosling, nei panni della bambola e di Ken. Il cast delNel cast ci saranno Will Ferrel (umano), Helen Mirren (umana) e Simu Liu (Ken). Poi Hari Nef (dottoressa), Emma Mackey (Premio Nobel per la Fisica), Dua Lipa (nei panni dellaSirena). E ancora Ana Cruz Kayne (Giudice della Corte Suprema), Saron Rooney (avvocata), Issa Rae ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... padvfoot : RT @rvenstvrk: C'é una pipeline tra Fearless(Taylor's Version) che amm4zza il principe F1lippo E il trailer di Barbie ieri e Silvio ricove… - EMMABROCCATI : se nel film di Barbie non c’è il camper mi arrabbio #BarbieTheMovie - adrinvtte : RT @rvenstvrk: C'é una pipeline tra Fearless(Taylor's Version) che amm4zza il principe F1lippo E il trailer di Barbie ieri e Silvio ricove… - AlekCaruso : @Marta_Brambilla @Arypigliate scusate... c'è il film di Super Mario e perdiamo tempo a parlare di Barbie? - rvenstvrk : C'é una pipeline tra Fearless(Taylor's Version) che amm4zza il principe F1lippo E il trailer di Barbie ieri e Silv… -

Immaginate un film strutturato in quindici minuti di locura rosa e altri cento di tristezza suburbana da tinello, con la poverache non riesce ad adattarsi a una realtà grigia e inquinata a ...Intanto, aspettandoal cinema con trepidazione, nella gallery vi suggeriamo cosa copiare da ognuna delle tantissime protagoniste del film. Una sola raccomandazione ai brand di prodotti ...IL TRAILER DICHARACTER POSTER - IL CAST DIMargot Robbie e Ryan Gosling non sono gli unicie Ken presenti nel primo film in live action ispirato alla bambola prodotta da Mattel :...