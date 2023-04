Bar Agenzia delle Entrate, i sindacati attaccano "Striscia la Notizia": "Inaccettabile gogna mediatica" (Di mercoledì 5 aprile 2023) commenta L'inviato di 'Striscia la Notizia' Jimmy Ghione risponde ai sindacati FpCgil, CislFp, UilPa, Confsa - Unsa, Flp e Usb che in una nota scritta a nome dei dipendenti dell' Agenzia delle Entrate ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di mercoledì 5 aprile 2023) commenta L'inviato di 'la' Jimmy Ghione risponde aiFpCgil, CislFp, UilPa, Confsa - Unsa, Flp e Usb che in una nota scritta a nome dei dipendenti dell'...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MediasetTgcom24 : 'Striscia la notizia', non solo scontrini: la società del bar dell'Agenzia delle Entrate non deposita neppure i bil… - repubblica : Il bar dell'Agenzia delle Entrate di Roma ora emette scontrini fiscali [a cura della redazione Roma] - TgLa7 : #Bomba in bar a #SanPietroburgo: morto noto blogger nazionalista e corrispondente di guerra russo #VladlenTatarsky… - IacobellisT : DIEGO FUSARO: +Il bar dell'agenzia delle entrate che non fa mai gli scontrini+ (+Fanpage+). Cos'è?' - kukismak : @MediasetTgcom24 Certo mentre i bar nell agenzia delle entrate non fanno scontrini e ancora e la! L Italia e davver… -