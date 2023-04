Banca Popolare del Lazio, si dimette in blocco il Consiglio di Amministrazione (Di mercoledì 5 aprile 2023) SUD Lazio – Il Consiglio di Amministrazione della Banca Popolare del Lazio ha presentato le dimissioni in blocco il 31 marzo senza fornire alcuna spiegazione. I Consiglieri di Amministrazione Edmondo Maria Capecelatro, Massimo Lucidi, Sabrina Morelli, Corrado Capozzi, Paolo Bologna, Michele Patanè, Bernardino Quattrociocchi e Alessandro Natalizia, hanno presentato le loro dimissioni, con decorrenza il L'articolo Temporeale Quotidiano. Leggi su temporeale.info (Di mercoledì 5 aprile 2023) SUD– Ildidelladelha presentato le dimissioni inil 31 marzo senza fornire alcuna spiegazione. I Consiglieri diEdmondo Maria Capecelatro, Massimo Lucidi, Sabrina Morelli, Corrado Capozzi, Paolo Bologna, Michele Patanè, Bernardino Quattrociocchi e Alessandro Natalizia, hanno presentato le loro dimissioni, con decorrenza il L'articolo Temporeale Quotidiano.

