Bambino morto trafitto da un palo in auto: cosa hanno scoperto (Di mercoledì 5 aprile 2023) Concorso in omicidio stradale: questa l'ipotesi dell'accusa. Sono sei gli indagati rinviati a giudizio per la tragedia che, il 16 agosto del 2018, tra via degli Oleandri e la strada provinciale 50 di Menfi (Agrigento), determinò la... Leggi su europa.today (Di mercoledì 5 aprile 2023) Concorso in omicidio stradale: questa l'ipotesi dell'accusa. Sono sei gli indagati rinviati a giudizio per la tragedia che, il 16 agosto del 2018, tra via degli Oleandri e la strada provinciale 50 di Menfi (Agrigento), determinò la...

