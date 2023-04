Bambini di 6 anni scappano da scuola a Grassina: arrivati in bus a Firenze. Volevano andare a Roma. Bloccati da due assessore (Di mercoledì 5 aprile 2023) Hanno 6 anni, ma grande intraprendenza: sono scappati dalla scuola elementare di Grassina, nel comune di Bagno a Ripoli, sono saliti sun un bus per Firenze. E, vicino a piazza Signoria, hanno chiesto dove fosse la stazione: Volevano prendere il treno per Roma. Ma lì sono notati da due donne attente: le assessore Sara Funaro e Benedetta Albanese che li hanno accompagnati al corpo dei vigili urbani. Dove sono stati messi a loro agio e hanno raccontato tutto Leggi su firenzepost (Di mercoledì 5 aprile 2023) Hanno 6, ma grande intraprendenza: sono scappati dallaelementare di, nel comune di Bagno a Ripoli, sono saliti sun un bus per. E, vicino a piazza Signoria, hanno chiesto dove fosse la stazione:prendere il treno per. Ma lì sono notati da due donne attente: leSara Funaro e Benedetta Albanese che li hanno accompagnati al corpo dei vigili urbani. Dove sono stati messi a loro agio e hanno raccontato tutto

