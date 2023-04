Bagno profumato anche senza finestra: scopri come (Di mercoledì 5 aprile 2023) Mantenere un Bagno che non ha finestre profumato e accogliente è uno degli obiettivi principali di chi lo possiede. Se fate parte di questa categoria di persone, sapete già che, a fronte di scarichi non maleodoranti, la vera responsabile dei cattivi odori è l’umidità e la muffa che ne consegue. Sarete già abituate a tenere la porta aperta il più possibile durante il giorno, in modo da far circolare l’aria. Probabilmente avete anche installato una ventola di aspirazione e sicuramente provvederete ad una pulizia accurata degli angoli dove possono sedimentarsi i residui di vapore acqueo. Ma se tutto questo non bastasse a garantirvi un ambiente fresco e piacevole, allora abbiamo in serbo per voi alcuni trucchetti geniali. Il primo, tra tutti, manco a ricordarlo è il bicarbonato di sodio. Lui solo, se versato in un bicchiere e posizionato ... Leggi su donnaup (Di mercoledì 5 aprile 2023) Mantenere unche non ha finestree accogliente è uno degli obiettivi principali di chi lo possiede. Se fate parte di questa categoria di persone, sapete già che, a fronte di scarichi non maleodoranti, la vera responsabile dei cattivi odori è l’umidità e la muffa che ne consegue. Sarete già abituate a tenere la porta aperta il più possibile durante il giorno, in modo da far circolare l’aria. Probabilmente aveteinstallato una ventola di aspirazione e sicuramente provvederete ad una pulizia accurata degli angoli dove possono sedimentarsi i residui di vapore acqueo. Ma se tutto questo non bastasse a garantirvi un ambiente fresco e piacevole, allora abbiamo in serbo per voi alcuni trucchetti geniali. Il primo, tra tutti, manco a ricordarlo è il bicarbonato di sodio. Lui solo, se versato in un bicchiere e posizionato ...

